Son dakika 3. sayfa: Fransa'da bir rahip hakkında cinsel saldırıdan soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Fransa'da bir rahip hakkında 2 çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Fransa'da Reims Savcılığı, bir rahip hakkında 2 çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Reims Savcısı Matthieu Bourrette, 2 kişinin 21 Ekim'de elektronik posta yoluyla çocukluk yaşlarında aynı rahip tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığı gerekçesiyle şikayette bulunduğunu açıkladı. Şikayette bulunan birinci kişi 1999'da rahibin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylerken, ikinci kişi ise 1996 ve 1999 yılları arasında birkaç kez cinsel saldırıya uğradığını kaydetti.

Davanın çok karmaşık olduğunu ve mağdurların ifadelerinin en hızlı şekilde alınmasını talep ettiğini belirten Bourette, "Başka davacılar olursa şaşırmam. Diğer kurbanlar dinlenmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunun (CİASE) 5 Ekim'de açıkladığı raporda, kiliselerde 1950'den bu yana en az 330 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı açıklamıştı. - PARİS