Fransa karşıtı Beninli aktivist Kemi Seba, Burkina Faso'dan sınır dışı edildi - Son Dakika

Beninli aktivist Kemi Seba, kendisinin de ana katılımcılarından olduğu Burkina Faso'da düzenlenecek Fransa karşıtı eylem öncesinde bu ülkeden sınır dışı edildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Seba, Fransa'nın Sahel'deki varlığını protesto amacıyla bugün Burkina Faso'nun en büyük ikinci kenti Bobo-Dioulasso'da düzenlenecek eylem öncesinde 3 arkadaşıyla gözaltına alındı.

"Urgence Panafricanistes" isimli sivil toplum örgütünün de lideri olan Seba ve 3 arkadaşı bir süre gözaltında tutulduktan sonra Seba, ülkesi Benin'in başkenti Kotonu'ya sınır dışı edildi.

Seba, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'yi hedef alan açıklamaları nedeniyle 2019'da da bu ülkede yargılanarak, 2 ay ertelemeli hapis cezasına çarptırılmış ve sınır dışı edilmişti.

Orta ve Batı Afrika'da sömürgecilik dönemi para birimi Frank CFA'nın hala kullanılmasına yönelik başlattığı protestolarla tanınan Seba, 2017'de Senegal'de tepki olarak 5 binlik CFA banknotu yakmıştı.

Seba, bu hareketinin "Afrika devletlerini aşağılamak ve kamu düzenini bozmak" niteliği taşıdığı gerekçesiyle sınır dışı edilmişti.

Seba, Frank CFA'nın kullanılmaması için Fransızca konuşan birçok Afrika ülkesinde gösteriler düzenliyor.