Fransa, Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde 5 bin yerel tesise fon sağlayacak - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümetin Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde özellikle ülkenin en yoksul bölgelerinde daha fazla kişinin spor yapmasını teşvik etmek için 5 bin yerel tesise fon sağlanacağını bildirdi.

Açıklama, Macron'un eski Arsenal menajeri Arsene Wenger ile birlikte Hastaneler Vakfı için para toplamak amacıyla bir yardım maçı planlanmasından saatler önce geldi.

Macron, hükümetin 2024 yılına kadar yaklaşık 1000 judo okulu, 1000 şehir parkı ile çok sayıda basketbol ve hentbol sahası, küçük mobil yüzme havuzlarının içinde yer aldığı 5 bin tesislin finansmanına yardımcı olmak için 232 milyon dolar kaynak sağlanacağını söyledi.

Bu adımın adaletsizliği gidermeyi amaçladığını belirten Macron, söz konusu tesislerin eksik olduğu yerlerin genellikle ülkenin en yoksul bölgeleri olduğuna dikkat çekti.

Paris 2024 Olimpiyatları, 1924'ten bu yana kentin ilk olimpiyatları olacak. Olimpiyatlar için 7,9 milyar dolar bütçe ayrıldı.