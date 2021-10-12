Üye Girişi
Fransa: Rahiplerin cinsel istismar vakalarını yargıya bildirmesi gerekiyor - Son Dakika

Fransa: Rahiplerin cinsel istismar vakalarını yargıya bildirmesi gerekiyor

12.10.2021 19:22
Fransa: Rahiplerin cinsel istismar vakalarını yargıya bildirmesi gerekiyor

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, rahiplerin çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarını yargıya bildirmesi gerektiğini belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, rahiplerin çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarını yargıya bildirmesi gerektiğini belirtti.

Fransa Psikoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort "günah çıkarmanın gizliliği"nin Fransız yasalarından daha üstün olduğu açıklaması üzerine Darmanin tarafından Bakanlığına çağrıldı.

Darmanin, de Moulins-Beaufort ile yaptığı görüşmenin ardından Ulusal Meclis'teki açıklamasında, "günah çıkarmanın gizliliği"nin neredeyse 200 yıldır hukukta yeri bulunduğunu ve doktor ile avukatlarda olduğu gibi bunun "meslek sırrı" olarak kabul edildiğini belirtti.

Ancak 15 yaşından küçük çocuklara cinsel istismarda bulunulduğu ve onlara karşı suç işlendiği bilgisine sahip rahiplerin bunu adalete bildirmesi gerektiğini vurgulayan Darmanin, rahiplerin bu durumda "günah çıkarmanın gizliliğini" gerekçe göstermemesi gerektiğini kaydetti.

Darmanin, görüşmede de Moulins-Beaufort'a Fransız yasalarından daha üstün başka bir şeyin olmadığını söylediğini aktardı.

"Fransa, cumhuriyete ve yasalarına saygı gösteren tüm dinlere saygı gösteriyor." ifadesini kullanan Darmanin, Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunun (CIASE) raporunda açıklanan sayıların kendisini etkilediğini belirtti.

De Moulins-Beaufort da yaptığı açıklamada, ülkedeki piskoposların, Fransız yetkililerle yakın iş birliği içinde çocukların korunmasına öncelik verme konusunda kararlı olduğunu aktardı.

Olay

Fransa Psikoposlar Konferansı Başkanı de Moulins-Beaufort, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada, "günah çıkarmanın gizliliğinin Fransız yasalarından daha üstün olduğunu" belirtmişti.

Günah çıkarma gizli kaldığı için din adamlarının "pedofili vakası"na karışıp karışmadığını bilmediklerini, muhtemelen bunu yapanın çok olduğunu ifade eden de Moulins-Beaufort, ayrıca, cinsel istismara maruz kalan bazı çocukların günah çıkarma seanslarında konuştuğunu, bu durumdaki çocukların başka koşullarda konuşmasını sağlamak gerektiğini dile getirmişti.

CIASE üyesi Laetitia Atlani-Duault da yaptığı açıklamada, günah çıkarma seanslarının rahiplerin çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarını ihbar etmesini engellememesi gerektiğini vurgulamıştı.

Ülkede Katolik kiliselerinde çocukların cinsel istimara uğradığı açıklanmasının ardından din adamlarının "günah çıkarmasının gizliliği", bu vakaların ortaya çıkmasını engellemesi nedeniyle tartışılıyor.

Fransız yasalarına göre, 18 yaşından küçüklerin cinsel saldırıya uğradığı bilgisine sahip kişilerin bunu polise ihbar etme zorunluluğu bulunuyor. Bu kurala uymayanlara 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası veriliyor. Ancak söz konusu çocuk 15 yaşındaysa hapis cezası 5 yıla ve para cezası 75 bin avroya yükseliyor.

Katolik kiliselerinde din adamlarının "günah çıkarma" seanslarının cinsel istismar vakalarının gizli kalmasını sağladığı belirtiliyor.

Halk arasında "günah çıkarma" olarak bilinen "itiraf sakramenti" Katolik Kiliselerinde kabul edilen 7 temel sakramentten biri kabul ediliyor. "Günah çıkarma", vaftizden sonra kişinin günahlarından pişman olması sonunda bir papaza günahlarını itiraf etmesi anlamına geliyor.

CIASE'nin açıkladığı rapora göre kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı. Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlar tarafından gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayı 330 bine ulaşıyor. Kiliselerde cinsel istismarın "sistematik bir olgu" olduğuna işaret edildi.

Sauve, 5 Ekim'de yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayarak bu kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.

Cinsel İstismar, Süleyman Soylu, Katolik, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa: Rahiplerin cinsel istismar vakalarını yargıya bildirmesi gerekiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Squid Game dizisinin gerçek versiyonu oynanacak 19:11 Birleşik Arap Emirlikleri'nde Squid Game dizisinin gerçek versiyonu oynanacak Mesut Özil'den kafa karıştıran soru: Bitcoin mi Ethereum mu? 18:45 Mesut Özil'den kafa karıştıran soru: Bitcoin mi Ethereum mu? Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı 18:40 Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı
Kız çocuğunu taciz ettiği söylenen adama sokak ortasında meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı 18:31 Kız çocuğunu taciz ettiği söylenen adama sokak ortasında meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı 5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı 17:56 5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı 17:36 Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı
Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu 17:24 Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı! 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ileri sürüldü 15:39 Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı! 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ileri sürüldü

Son Dakika Haberleri
18:56 Tunceli'de yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, yaşamını yitirdi
18:44 Mesut Özil'den kafa karıştıran soru: Bitcoin mi Ethereum mu?
18:40 Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı
18:32 La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'da
17:59 Mehmet Ekici, 1 sene sonra yeni takımla anlaşma sağladı
17:56 5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı
17:48 Orhan Gencebay'ın koronadan dolayı hastaneye kaldırıldı iddiasına Sevim Emre'den Haberler.com'a özel açıklama
17:46 Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Artık takibe takip yapacağım
17:35 Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı
17:28 HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun
Arjantinli sağ bek kulübüne bir kez daha rest çekti! Fenerbahçe transferi bedavaya getirecek Arjantinli sağ bek kulübüne bir kez daha rest çekti! Fenerbahçe transferi bedavaya getirecek         
19:18
Tunceli'de yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, yaşamını yitirdi Tunceli'de yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, yaşamını yitirdi         
18:56
Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış         
18:44
La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'da La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'da         
18:33
Mehmet Ekici, 1 sene sonra yeni takımla anlaşma sağladı Mehmet Ekici, 1 sene sonra yeni takımla anlaşma sağladı         
17:59
Orhan Gencebay'ın koronadan dolayı hastaneye kaldırıldı iddiasına Sevim Emre'den Haberler.com'a özel açıklama Orhan Gencebay'ın koronadan dolayı hastaneye kaldırıldı iddiasına Sevim Emre'den Haberler.com'a özel açıklama         
17:49
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
Bakan Soylu, F1'deki şampanya izni iddiaları hakkında konuştu: Ben de ilk kez duydum Bakan Soylu, F1'deki şampanya izni iddiaları hakkında konuştu: Ben de ilk kez duydum         
16:50
Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı         
15:37
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı         
14:38
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 19:29:11. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa: Rahiplerin cinsel istismar vakalarını yargıya bildirmesi gerekiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement