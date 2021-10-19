Fransız basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretini yakından takip ediyor - Son Dakika

Fransız basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola, Nijerya ve Togo'ya gerçekleştirdiği ziyareti yakından takip ederken, Türk SİHA'lara övgülerde bulundu.

Le Figaro gazetesinin "Erdoğan, Afrika'daki varlığını güçlendiriyor" başlıklı haberinde, Erdoğan'ın 2000'li yıllarında başında "Batılı sömürgeci güçlerin" Afrika'ya ilgisinin azaldığını tespit ettiği ve öncelikle Somali ve daha sonra Libya gibi "Müslüman Afrikalı ülkelerde" varlık göstermeye başladığı belirtildi.

Haberde, Türk Hava Yollarının (THY), 1992-1994 döneminde Batılıların askeri operasyon düzenlediği Somali'nın başkenti Mogadişu'ya sefer düzenleyen tek büyük hava yolu şirketi olduğu kaydedildi.

Erdoğan'ın Angola ve Nijerya ziyaretinde Türk silahlarını satmanın söz konusu olacağı aktarılan haberde, Türk silahlarının en önemli örneğinin Bayraktar SİHA'ları olduğu ve bu SİHA'ların 4 cephede kendini gösterdiği için Afrika'da satılabileceği belirtildi.

"Bu SİHA'lar dünyadaki savaşlarda hayal edilen silahtır"

Haberde, bu SİHA'ların Irak'ta Ağustos 2018'de terör örgütü PKK'nın elebaşlarından sözde KCK yürütme konseyi üyesi İsmail Özden'i etkisiz hale getirdiği, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in ve "Rus paralı askerlerin" saldırısını engellediği, İdlib'de Beşşar Esad rejimini hezimete uğrattığı ve Karabağ'da yaşanan sorunda Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı zafer elde etmesini sağladığı vurgulanarak, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu SİHA'lar dünyadaki savaşlarda hayal edilen silahtır. Savaş uçaklarından 20 kat daha ucuz ve hiçbir pilotunun hayatını tehlikeye atmıyor. Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da Türk etkisinin bir vektörü haline geldiler. Erdoğan'ın ABD, Çin ve Rusya gibi kendisinden daha güçlü ülkelerle çatışmaya girmeden akıllıca geliştirdiği etkidir. Ancak Fransa gibi daha az güçlü ülkelere meydan okumaktan çekinmiyor. (Erdoğan) Fransa'ya karşı Haziran 2020'de Libya açıklarında bilek güreşini kazandı."

Haberde, "Fransız sanayisi, SİHA üretiminde ABD, İsrail ve hatta Türkiye'nin nasıl bu kadar gerisinde kalabildi?" sorusu soruldu.

Fransız SİHA tarihinin bu sorunun cevabını verdiği ifade edilen haberde, 2008'deki ilk projenin iptal edildiği, ardından projenin 2018'de Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından harekete geçirildiği ve ilk uçuşun Bayraktar TB2'den 14 yıl sonra 2028'de hedeflendiği aktarıldı.

Le Monde gazetesi, Erdoğan'ın Afrika ziyaretini "Erdoğan Afrika'daki etkisini yaymaya çalışıyor." başlığıyla duyurdu. Gazetenin haberinde Erdoğan'ın bu ziyaretleri tamamladığında Afrika'da 30 ülkeye gitmiş olacağı kaydedildi.

Türkiye'nin bir zamanlar Afrika ile ilişkilerini ekonomik boyutuyla ele aldığını ancak mevcut durumda bu ilişkilerin güvenlik konularını da kapsadığı belirtilen haberde, Türkiye'nin Angola ziyaretindeki hedefin ticaret hacmini 176 milyon dolardan 500 milyon dolara çıkarmak olduğu aktarıldı.

Haberde, Angola'nın ayrıca Türkiye'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki hedefleri için güvenebileceği bölgesel güç olduğu vurgulandı.

Ticaret hacmi 4 milyar dolardan 26 milyar dolara

Erdoğan'ın Nijerya ve Togo ziyaretlerinde Türkiye'nin bu ülkelere SİHA satabileceği ifade edilen haberde, Erdoğan'ın Togo'ya gerçekleştireceği ziyarette Burkina Faso ve Liberya'nın liderleriyle bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye ile Nijer'in Temmuz 2020'de savunma alanında anlaşma imzaladığı belirtilen haberde, Libya'nın Türkiye'nin Afrika'daki en görünür başarısı olduğu vurgulandı.

Haberde, Türkiye'nin 20 yılda Afrika'daki büyükelçilik sayısını 9'dan 43'e çıkardığını ve ticaret hacmini 4 milyar dolardan 26 milyar dolara yükselttiğine dikkat çekildi.

"Batılı emsallerinden daha ucuz ve Çinlilerden daha kaliteliler"

Fransız devlet radyosu RFI'nin haberinde de Erdoğan'ın Angola, Nijerya ve Togo'yu ziyaret ederek Afrika ile ilişkilerini güçlendirmek istediği, ekonominin Türkiye ile Afrika arasındaki stratejik ortaklığının yönlerinden biri olduğu belirtildi.

Türkiye'nin 20 yılda Afrika ile ticaret hacminin Le Monde gazetesinden farklı olarak 5 milyar dolardan 25 milyar dolara çıkardığı ifade edilen haberde, Erdoğan'ın 30 Afrika ülkesini ziyaret ettiğini ve Türkiye'nin kıtada 43 büyükelçiliği bulunduğunu aktardı.

Haberde, THY'nin kıtadaki 60 kente sefer düzenlediği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'nin Etiyopya, Tunus ve Fas'a SİHA sattığı ifade edilen haberde, SİHA'lara ilişkin, "Batılı emsallerinden daha ucuz ve Çinlilerin SİHA'larından daha kaliteliler." ifadesi kullanıldı.

Haberde, Türkiye'nin Nijerya ile ticaret hacmini ikiye katlamak istediği belirtildi.