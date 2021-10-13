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FRANSIZ BATIĞINA 'TURİSTLER RAHAT GÖRSÜN' MÜDAHALESİ - Son Dakika

FRANSIZ BATIĞINA 'TURİSTLER RAHAT GÖRSÜN' MÜDAHALESİ

13.10.2021 14:05

AKDENİZ Üniversitesi'nen (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'nın en önemli batıklarından St. Didier'in içindeki mühimmat ve silahların, turistlere daha kolay gösterilmesi için bulundukları yerden çıkarılarak gemi üstünde sergilendiğini ortaya çıkardı.

AKDENİZ Üniversitesi'nen (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'nın en önemli batıklarından St. Didier'in içindeki mühimmat ve silahların, turistlere daha kolay gösterilmesi için bulundukları yerden çıkarılarak gemi üstünde sergilendiğini ortaya çıkardı. Yapılan işleme tepki gösteren Prof. Dr. Gökoğlu, 'Eserler zamanla düşüp kayboluyor. Her gelen bu şekilde bulunduğu yerden bir şeyler alıp götürebilir. Bu durum, sürekli olarak geminin soyulması anlamına geliyor" dedi.

Antalya ve çevresindeki dalış noktalarından en önemlisi olan yat limanı açığındaki St. Didier batığı, turistik amaçlı dalış noktalarının başında geliyor. 15 metre derinlikte kıç kısmı ile başlayan batık, 30 metreye kadar ulaşıyor. Tarihi gemi tek parça olarak dipte her yıl binlerce dalış tutkununu ağırlıyor. Batıkta o dönem kullanılan askeri araçlar, mühimmat, silahlar bulunurken dalış için gelen ziyaretçiler geminin içinde bu eserleri görme imkanı yakalıyor.

YAĞMALANIYOR

AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, zaman zaman kendisinin de dalış yaptığı St. Didier batığının yağmalanmasından dert yandı. Batığın içine giren bazı dalış merkezi çalışanlarının, dalış yaptırdığı turistlere eserleri göstermek için yerinden çıkarıp geminin güvertesine sıraladığını söyledi. Bu durumun zamanla yağma ve kayıplara sebep olduğunu anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, 'Cephaneler çıkarılıp geminin güvertesine, küpeştesine konulmuş. Bu yanlış. Dalış yapanlar daha rahat görsün diye yapılıyor. Amforalar da böyle yapılıyor. Bunu çıkarıp göstermenin anlamı yok. Orijinalliği gidiyor. Ayrıca eserler, bırakıldığı yerlerden zamanla düşüp kayboluyor. Her gelen bu şekilde bulunduğu yerden bir şeyler alıp götürebilir. Sürekli geminin soyulması anlamına geliyor bu durum" diye konuştu.

Prof. Dr. Gökoğlu, geminin son durumunu ve güverteye sıralanan mühimmatları su altı kamerasıyla da görüntülendi. Görüntülerde batığın içinde bulunan top ve uçaksavar mermilerinin sıralı şekilde geminin yüzeyinde durduğu görüldü. Ayrıca gemi içerisindeki bir tabağın içine de yine bu mühimmatlar sıralı şekilde yerleştirilerek, geminin uç kısmına yerleştirildiği dikkati çekti.

FRANSIZ BATIĞINA 'TURİSTLER RAHAT GÖRSÜN' MÜDAHALESİ
FRANSIZ BATIĞINA 'TURİSTLER RAHAT GÖRSÜN' MÜDAHALESİ
FRANSIZ BATIĞINA 'TURİSTLER RAHAT GÖRSÜN' MÜDAHALESİ
FRANSIZ BATIĞINA 'TURİSTLER RAHAT GÖRSÜN' MÜDAHALESİ

Mehmet Gökoğlu, Mühimmat, Antalya, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FRANSIZ BATIĞINA 'TURİSTLER RAHAT GÖRSÜN' MÜDAHALESİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: FRANSIZ BATIĞINA 'TURİSTLER RAHAT GÖRSÜN' MÜDAHALESİ - Son Dakika
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