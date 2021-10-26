Fransız iki doktor, bisikletle Midyat'ı gezdi - Son Dakika

Fransa'da 2 aile hekimi, bisikletle Midyat ilçesini gezdi.

Fransa'da aile hekimi Helene Guibreteau ve Quentin amic-desvaud bisiklet ile Midyat ilçesinin tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Helene Guibreteau, ilçeyi çok beğendiklerini belirterek, 3 aydır bisiklet ile gezdiklerini söyledi.

Tura Romanya'dan başladıklarını aktaran Guibreteau, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin doğusunu gezdik ve Midyat'tayız. Burada gerçekten eğlendik. Çok güzel, tarihi bir şehir. Daha fazla kültür keşfedebilmek için bisiklet kullanıyoruz. Bisiklet sürdükçe kırsal alanlarda misafirperver insanlarla güzel zaman geçiriyoruz. Bisiklet turunu Nemrut Dağı'nda tamamlayacağız. Sonra İstanbul'a otobüsle gideceğiz."