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Fren yerine gaza basınca çarptığı kardeşlerden biri öldü diğeri ağır yaralı - Son Dakika

Fren yerine gaza basınca çarptığı kardeşlerden biri öldü diğeri ağır yaralı

25.10.2021 16:56
Fren yerine gaza basınca çarptığı kardeşlerden biri öldü diğeri ağır yaralı

ANTALYA'da, fren yerine gaza basan Ayşe K.'nin kullandığı kamyonet, önce araca ardından kaldırımda tekerlekli sandalyedeki Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Arzu Bagirova (46) ile kardeşi Ahmed Bagirova'ya çarptı.

ANTALYA'da, fren yerine gaza basan Ayşe K.'nin kullandığı kamyonet, önce araca ardından kaldırımda tekerlekli sandalyedeki Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Arzu Bagirova (46) ile kardeşi Ahmed Bagirova'ya çarptı. Kazada Arzu Bagirova yaşamını yitirirken, kardeşi de ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıd Caddesi'nde meydana geldi. Ayşe K., kullandığı 26 PY 248 plakalı kamyonetle sinyalizasyon sistemine yaklaştığı sırada fren yerine gaza bastı. Araca çarpıp, kaldırıma çıkan kamyonet, Antalya'da yerleşik yaşayan, tekerlekli sandalyedeki Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Arzu Bagirova ile kardeşi Ahmed Bagirova'ya çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Arzu Bagirova'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı kardeşi Ahmed Bagirova ise ambulansla hastaneye götürüldü. Arzu Bagirova'nın cansız bedeni, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarınca Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

'HEYECANLA FREN YERİNE GAZA BASTIM'

Gözaltına alınan Ayşe K.'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, "Işık sistemine yaklaşınca heyecanla fren yerine gaza bastım" dediği öğrenildi.


Fren yerine gaza basınca çarptığı kardeşlerden biri öldü diğeri ağır yaralı

Azerbaycan, Kamyonet, Antalya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fren yerine gaza basınca çarptığı kardeşlerden biri öldü diğeri ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fren yerine gaza basınca çarptığı kardeşlerden biri öldü diğeri ağır yaralı - Son Dakika
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