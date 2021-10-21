Fren yerine gaza bastı, apartman boşluğuna düştü - Son Dakika

Fren yerine gaza bastı, apartman boşluğuna düştü

İSTANBUL - Etiler'de bir sürücü fren yerine gaza basması sonucu apartman boşluğuna düştü. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Araç ise çekici tarafından çıkarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beşiktaş Etiler Mahallesi Mutlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanlışlıkla çıkmaz sokağa giren 34 DNZ 902 plakalı otomobilin sürücüsü girdiği sokaktan geri çıkmak için bir apartmanın otoparkını kullanmak istedi. Manevra yapmak için girdiği otoparkta fren yerine gaza basınca hakimiyetini kaybeden sürücü demir parmaklıkları yararak apartman boşluğuna düştü. Durumu gören apartman sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç ise çekici yardımıyla apartman boşluğundan çıkarıldı.