Freni boşalan kamyon apartmanın bahçesine düştü - Son Dakika

ŞANLIURFA'da park halindeyken freni boşalan eşya yüklü kamyon, 3 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Kazada, 2 evin balkonunda hasar oluştu.
Kaza, öğle saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi 1047. Sokak'ta meydana geldi. Arif Ayaz'a ait 63 B 9179 plakalı park halindeki kamyon, freninin boşalması sonucu hareket edip, 3 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Binada oturanlar, gürültüyü duyup pencereye koştuklarında kamyonu görünce şaşkınlık yaşadı. Kazada 2 evin balkonunda hasar oluştu, bazı dairelerin camları kırıldı.Kamyon, çağrılan çekiciyle çıkarıldı.
Kaynak: DHA
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