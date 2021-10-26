Freni boşalan kamyonun sürücüsü faciayı önlemek için canını hiçe saydı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda freni boşalan kamyon devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, freni boşalan seyir halindeki araçlara çarpmamak için kamyonu yan yatırdığını söyledi.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolu Kaleyakası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tosya ilçesine küspe taşıyan Yüksel Türkmen idaresindeki 19 TE 910 plakalı kamyon, freni boşalması neticesinde kontrolden çıktı. Freni boşalan kamyonun önündeki araçlara çarpmasını ve olası bir faciayı önlemek isteyen sürücü Yüksel Türkmen, ani manevralar yaparak kamyonu yan yatırdı. Kazada kamyonda sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Türkmen, Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"Önümdeki araçlara çarpmamak için kamyonu yan yatırdım"

Hastanede tedavisi süren Yüksel Türkmen, yaklaşık 6 kilometre boyunca aracı durdurmaya çalıştığını belirterek, "Kastamonu'dan küspe yükleyip Tosya ilçesine yola çıkmıştım. Tosya ilçesine yaklaşık 10-15 kilometre kalmıştı. Rampa aşağı inerken Karayollarının tuzlama alanından aşağıya doğru birden aracın freni boşaldı. Araba kontrolden çıktı. Kimseye vurmadan yaklaşık 5-6 kilometre boyunca direksiyon hakimiyetini kaybedince fren olmadan geldim. Daha sonra ilçeye yaklaştığım anda daha büyük bir faciaya neden olmamak için kamyonu yana yatırmak zorunda kaldım" dedi.

"Büyük bir felaketten kurtulmuş oldum"

Olası bir faciayı önlendiğini belirten Türkmen, "Kaza esnasında aklım başımdaydı ama bir anda bilemedim ne olduğunu, tek tesellim kimseye çarpmamam ve önüme kimsenin çıkmaması. Kamyonu kendim yatırdım, Allah tarafından yatırıldı kamyon. Yoksa şehir içine inecektim, insanlara çarpabilirdim, belki de daha büyük bir felaketten kurtulmuş oldum" diye konuştu. - KASTAMONU