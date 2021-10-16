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FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL, MOTOSİKLET İLE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI - Son Dakika

FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL, MOTOSİKLET İLE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

16.10.2021 13:41

BURSA'da, freni boşaldığı öne sürülen otomobil, motosiklete çarptıktan sonra park halindeki araçlara çarparak durdu.

BURSA'da, freni boşaldığı öne sürülen otomobil, motosiklete çarptıktan sonra park halindeki araçlara çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Üzen (73) yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Tekke Mahallesi Horhor Caddesi'nde meydana geldi. Celil Yılmaz (62) yönetimindeki 16 GT 384 plakalı otomobilin freni, yokuş aşağı inerken iddiaya göre boşaldı. Hızla ilerleyen otomobil, Yusuf Üzen yönetimindeki plakasız motosiklete ardından da park halindeki 16 AFC 718 ve 06 FY 1390 plakalı otomobillere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Üzen yaralandı. Yusuf Üzen, çağırılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaz anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL, MOTOSİKLET İLE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI
FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL, MOTOSİKLET İLE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI
FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL, MOTOSİKLET İLE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI
FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL, MOTOSİKLET İLE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI
FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL, MOTOSİKLET İLE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI
FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL, MOTOSİKLET İLE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI
FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL, MOTOSİKLET İLE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI
FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL, MOTOSİKLET İLE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Orhangazi, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL, MOTOSİKLET İLE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL, MOTOSİKLET İLE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI - Son Dakika
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