Son dakika: FSM girişinde kaza: Uzun araç kuyrukları oluştu - Son Dakika

FSM girişinde kaza: Uzun araç kuyrukları oluştu

İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde önündeki araca çarpmamak için direksiyonu kıran çıta yüklü araç sürücüsü bariyerlere çarparak takla attı. Kazada yaralanan olmazken, köprü girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Beykoz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VS 6879 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Cihan Gökoğlu yolda seyir halinde olduğu sırada plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil önüne kırdı. Önüne kıran otomobile çarpmamak isteyen çıta yüklü araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç bariyerleri aşarak yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri araç içindeki vatandaşlara ayakta tedavisini gerçekleştirdi. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Öte yandan kaza sonrası yol üzerinde oluşan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.

Kazaya karışan araç sürücüsü Cihan Gökoğlu, "Trafikte seyir halindeyken önümüze bir araç kırdı. Araca çarpmamak için direksiyonu sağ tarafa kırdığımda bariyerlere çarparak yan yattık. Araçta 2 kişiydik yaralanan olmadı çok şükür, bununla geçmiş olsun" diye konuştu