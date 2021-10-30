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FSM girişindeki kazada uzun araç kuyrukları oluştu - Son Dakika

FSM girişindeki kazada uzun araç kuyrukları oluştu

30.10.2021 00:58
FSM girişindeki kazada uzun araç kuyrukları oluştu

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı araç, bariyerlere çarparak takla attı.

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı araç, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada yaralanan olmazken, köprü girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Beykoz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VS 6879 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Cihan Gökoğlu yolda seyir halinde olduğu sırada plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil önüne kırdı. Önüne kıran otomobile çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı çıta yüklü araç bariyerlere çarptı. Hafif ticari araç bariyerleri aşarak yan yatarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri araç içindeki vatandaşların ayakta tedavisini gerçekleştirdi. Kaza sonrası yol üzerinde oluşan yoğun trafik ise drone ile havadan görüntülendi.

Kazaya karışan araç sürücüsü Cihan Gökoğlu, "Trafikte seyir halindeyken önümüze bir araç kırdı. Araca çarpmamak için direksiyonu sağ tarafa kırdığımda bariyerlere çarparak yan yattık. Araçta 2 kişiydik, yaralanan olmadı çok şükür. Bununla geçmiş olsun" diye konuştu - İSTANBUL

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FSM girişindeki kazada uzun araç kuyrukları oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: FSM girişindeki kazada uzun araç kuyrukları oluştu - Son Dakika
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