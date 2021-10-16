Funda İyce Tuncel'in 54. Kişisel Sergisi - Son Dakika

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Funda İyce Tuncel Kişisel Sergisi

Resimlerden örnekler

Sergiyi ziyaret eden sanat severler

Funda İyce Tuncel ile röportaj İSTANBUL - Funda İyce Tuncel'in "Aşkın" adını taşıyan 54. Kişisel Sergisi, 15 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında İstanbul Canvas Art Galeri'de gezilebilecek. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim bölümünü bitiren sanatçı, 30 yılı aşkın süredir resim yapıyor. Bu serginin kendisi için çok özel olduğunu belirten Tuncel, "Çok değerli bir dostum olan Aşkın Önder anısına açığımız bir sergi, onun için serginin adı Aşkın" dedi.

Sergide sanatçının figüratif resim ve peyzajlardan oluşan tuval üzerine akrilik çalışılmış 21 eseri bulunuyor.