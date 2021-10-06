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Futbol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu - Son Dakika

Futbol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

06.10.2021 20:17
Futbol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 5. Grup'taki ikinci maçında Letonya ile 2-2 berabere kaldı.

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 5. Grup'taki ikinci maçında Letonya ile 2-2 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçını, Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde Letonya ile oynadı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Karşılaşmada milli takımın gollerini 69. dakikada İrem Ekiz, 75. dakikada Pınarsu Celiz attı. Letonya'nın gollerini ise 73. ve 90+6. dakikalarda Vuskane kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, eleme turundaki ikinci maçını 9 Ekim Cumartesi günü Karadağ ile oynayacak.

Türkiye, bu skorla grubunu 2. sırada tamamladı ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak takımları belirleyecek A Ligi'ne yükselemedi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Futbol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu - Son Dakika
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