Futbolist, yeni genel koordinatörünü duyurdu! - Son Dakika
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Futbolist, yeni genel koordinatörünü duyurdu!

04.10.2021 20:04
Futbolist, yeni genel koordinatörünü duyurdu!

Çeşitli oyunlarda aldığı başarılarla adından sıkça söz ettiren ülkemiz espor organizasyonlarından olan Futbolist, Semih Danacı'yı yeni genel koordinatör olarak bünyesine kattı.

Futbolist, yeni genel koordinatörünü resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla taraftarları ve takipçilerine duyurdu.

Organizasyon yeni genel koordinatörünü resmi Twitter hesabı üzerinden bir gönderi ile paylaştı. Duyuru paylaşımında şu açıklamaya yer verildi:

Yeni genel koordinatörümüz @Semdnc, aramıza hoş geldin!

Semih Danacı ayrıca Twitch platformu üzerinde VALORANT yayınları yapıyor. Kanalına göz atmak isterseniz buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Organizasyonun Semih Danacı ile anlaşması nokta atışı bir transfer gibi görünüyor. Sizler de düşüncelerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.

Playerbros ekibi olarak, Semih Danacı'ya Futbolist kariyerinde başarılar diliyoruz!

YORUMLAR
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Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar Futbolist, yeni genel koordinatörünü duyurdu! - Son Dakika

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