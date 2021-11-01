G-20 Liderler Zirvesi'nde Türkiye-Fransa arasında "first lady" diplomasisi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 30-31 Ekim'de İtalya'nın Roma kentine gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan'ın zirvenin resmi eş programında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Briddite Macron'la yakın ilişkisi dikkati çekti.

Emine Erdoğan, Roma'da ilk gün zirvenin ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin eşi Maria Serenella Cappello'nun ev sahipliğinde Roma Kolezyum'da devlet başkanlarının eşleriyle bir araya gelerek antik kenti ziyaret etti. Ziyarette Emine Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un samimi sohbeti ve gülüp sarıldıkları anlar objektiflere yansıdı. "First lady" diplomasisi zirvenin liderler ve eşlerine verilen akşam yemeğinde de devam etti.

Emine Erdoğan'ın Covid-19 sürecinde lider eşlerine hediye ettiği Olgunlaşma Enstitüsünce yapılan karanfil işlemeli maskeyi zirveye getirerek, akşam yemeğinde takması da dikkati çekti. Zirveler dışında da iletişimlerini sürdüren Emine Erdoğan ile Brigitte Macron, Covid-19 sürecinde yaşanan sosyal sorunlara ilişkin de telefonla görüşerek, dayanışma mesajlarını iletmişti.

(Hülya Keklik/İHA)