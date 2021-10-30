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G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı - Son Dakika

G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı

30.10.2021 12:00
G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, başkent Roma'da başladı.

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, başkent Roma'da başladı.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.

Draghi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

Başbakan Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Liderler, zirvenin ilk gününde "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumunda bir araya gelecek.

Zirvede, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele alınacak.

Zirve dolayısıyla başkent Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin yapıldığı EUR semtinin önemli kısmı sivil trafiğe kapatıldı. Zirvede 5 bin 300 kadar emniyet mensubu görev yapıyor.

Öte yandan, bir grup çevre aktivisti genç, sabah erken saatlerde, zirvenin yapıldığı EUR semtini kent merkezine bağlayan ana arterlerden Kristof Kolomb Bulvarı'nı oturma eylemiyle trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri eyleme müdahale ederek yolu trafiğe açtı.

G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı
G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı
G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı
G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı
G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı

G20 Liderler Zirvesi, Mario Draghi, Kongre, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı - Son Dakika
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