Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı - Son Dakika

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Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı. Vatandaş ve turistlerin ilgiyle izlediği gösteride, Cumhuriyet ilan edilene kadar verilen mücadeleyi anlatan fotoğraflar kuleye yansıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen etkinlikte, Türk bayrağı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin fotoğraf ve görseller, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan metin eşliğinde Galata Kulesi'ne yansıtıldı.