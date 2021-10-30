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GALATA KULESİ'NDE VİDEO MAPPİNG GÖSTERİSİ YAPILDI - Son Dakika

GALATA KULESİ'NDE VİDEO MAPPİNG GÖSTERİSİ YAPILDI

30.10.2021 11:18

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı. Vatandaş ve turistlerin ilgiyle izlediği gösteride, Cumhuriyet ilan edilene kadar verilen mücadeleyi anlatan fotoğraflar kuleye yansıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen etkinlikte, Türk bayrağı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin fotoğraf ve görseller, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan metin eşliğinde Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra kadını, erkeği, genciyle ve yaşlısıyla İstiklal Savaşı'nda verdiğimiz mücadeleyi anlatan karelerin yer aldığı video mapping gösterisi vatandaş ve turistler tarafından da ilgiyle izlendi.

GALATA KULESİ'NDE VİDEO MAPPİNG GÖSTERİSİ YAPILDI
GALATA KULESİ'NDE VİDEO MAPPİNG GÖSTERİSİ YAPILDI
GALATA KULESİ'NDE VİDEO MAPPİNG GÖSTERİSİ YAPILDI
GALATA KULESİ'NDE VİDEO MAPPİNG GÖSTERİSİ YAPILDI

Galata Kulesi, Türk Bayrağı, Cumhuriyet, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GALATA KULESİ'NDE VİDEO MAPPİNG GÖSTERİSİ YAPILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: GALATA KULESİ'NDE VİDEO MAPPİNG GÖSTERİSİ YAPILDI - Son Dakika
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