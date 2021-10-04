Gana'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı, 23 kişi öldü, 11 kişi yaralandı - Son Dakika

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Yeboah, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Konongo Polis Komiseri Paa Yeboah, yaptığı açıklamada, başkent Akra-Kumasi kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan yolcu otobüsünün, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştığını belirtti.

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