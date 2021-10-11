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ŞANLIURFA - GAP bölgesinde dijital tarımla maliyet azaltılıp verim arttırılacak - Son Dakika

ŞANLIURFA - GAP bölgesinde dijital tarımla maliyet azaltılıp verim arttırılacak

11.10.2021 10:58

Tarım sektöründe kaynakların doğru kullanılması amacıyla hayata geçirilen "Dijital Tarım Projesi" ile GAP bölgesinde sulamada ve gübre kullanımında tasarruf sağlanıyor.

Tarım sektöründe kaynakların doğru kullanılması amacıyla hayata geçirilen "Dijital Tarım Projesi" ile GAP bölgesinde sulamada ve gübre kullanımında tasarruf sağlanıyor.

Tarımda bilinçsizce kullanılan gübre ve su tüketimini en aza indirmek amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Harran Üniversitesince (HRÜ) başlatılan projede, arazi uygulamalarına geçildi.

Bilim insanları tarafından drone, akıllı sensör ve yapay zeka kullanılarak geliştirilen uygulamayla çiftçilere mahsullerinin durumunu, toprağın ihtiyaç duyduğu gübre ve su oranını, tarım ürününün hastalık durumu ile bitki popülasyonunu dijital olarak takip edebilme imkanı sağlandı.

Dijital teknolojiler kullanılarak yapılan arazi denemesinde, sulamada yüzde 25, gübrede ise yüzde 30 üzerinde bir tasarruf sağlanırken, doğa da korundu.

"Geleneksel yöntem verimi arttırmak yerine, çoğu zaman zarar veriyor"

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine, son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kuraklığın tarımı derinden etkilediğini söyledi.

Kuraklık nedeniyle verim kayıplarının yaşandığını belirten Çullu, tarımda özellikle gübre ve suyun daha verimli kullanılması için üniversite olarak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Çullu, geleneksel yöntemle yapılan tarımda, su ve gübrenin çok fazla kullanıldığına, böylelikle girdi maliyetlerinin de yükseldiğine dikkat çekerek, "Üniversite olarak özellikle gübre ve suyun daha doğru kullanılması için hassas tarım veya dijital tarım tekniklerini uygulamaya başladık. Geleneksel sulama ve gübreleme, verimi artırmak yerine çoğu zaman verimi düşürebildiği gibi, toprak ve su kaynaklarına zarar veriyor. Yapılan projelerde gübrenin ve suyun daha doğru ve etkin kullanılması için farklı araştırmalar yapılmakta. Bu araştırma ve uygulanan tekniklerin sonuçlarını çiftçilerimizle, ziraat odalarıyla ve ilgili tarımsal kurumlarla paylaşıyoruz." dedi.

Projeyle gübre ve su kullanımı azaltılıyor

Prof. Dr. Çullu, sürekli sahada çiftçilerle görüştüklerini ve kullandıkları yöntem ile aldıkları verim miktarını takip ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bölgemizde çiftçilerimizin, aşırı gübreleme ve sulama yöntemiyle, verim artışı yerine toprağa ve suya zarar verdiğini görüyoruz. Özellikle gübreyi ortalama yüzde 30 azaltarak kısmen verimi de artıyoruz. Suyu da yüzde 25 azaltarak herhangi bir verim kaybına uğramadan devam edebiliyoruz. Bunu tamamen dijital tarım tekniklerini uygulayarak sağlıyoruz. Dijital Tarım Projemiz 2 yıldır sürüyor, bunu daha da sürdürmeyi planlıyoruz. Projemizin sonuçlarını çiftçilerimize sunmak için sık sık köylere gidip uygulamalı eğitimler veriyoruz. Özellikle gübrenin kullanımını, çiftçinin alışkanlarının dışına çıkarmaya çalışıyoruz. Taban gübresini doğru verdirmeye çalışıyoruz. Üst gübreyi de doğru orantıda doğru zamanda uygulatarak daha az bir gübre girdisiyle yüksek bir verim ve gelir sağlamaya çalışıyoruz. Proje kapsamında şu ana kadar buğday ve pamukta arazi uygulaması yaptık. Bu deneme sonuçları farklı alandaki çiftçilerle paylaşılarak, arazilerinde denenmesi için yerinde ziyaretler ve eğitimler yapılmaktadır."

"Drone ile tarlaya zarar vermeden verim arttırmaya çalışıyoruz"

Kepirli Mahallesi'nde çiftçilik yapan İbrahim Ovalı, yaklaşık 100 dönümlük alanda pamuk ekimi yaptığını, bu yıl ilk kez dijital tarım uygulamalarını kullanarak tarlasını drone ile ilaçladığını belirtti.

Traktörle yapılan ilaçlamada ürünün zarar gördüğünü anlatan Ovalı, "Daha önce geleneksel yöntemlerle sulama yapıyorduk. Bu nedenle traktör tarlaya giremiyordu ve uygun koşulların oluşmasını bekliyorduk. Bu hem zaman kaybı hem de ürünün verim kaybına neden oluyordu. Emeğimiz ziyan oluyordu. Teknoloji kullanarak tarlamıza zarar vermeden verimi artırmaya çalışıyoruz. Uyguladığımız teknikle hem zamandan kazanıyoruz hem de verimi artıyoruz." diye konuştu.

Üniversite, Harran, Drone, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - GAP bölgesinde dijital tarımla maliyet azaltılıp verim arttırılacak - Son Dakika


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