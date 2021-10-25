Gara şehidinin adını taşıyacak park için çalışmalara ihalenin ardından başlanacak - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın ismini taşıyacak parkın yapımına ihalenin ardından başlayacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca projesi onaylanan "Şehit Vedat Kaya Parkı" için çalışmalara ihalenin ardından başlanacak.

Ailesinin de isteği üzere Nur Mahallesinde bulunan yeni TOKİ mevkisindeki yaklaşık 21 dönüm alan üzerinde yapılacak park içerisinde kentin en büyük çocuk oyun alanı oluşturulacak.

Oturma, dinlenme mekanları, koşu parkuru, spor aletleri, yeşil alanlar gibi çok kapsamlı planlanan parkta ihtiyaç duyulacak elektrik enerjisi güneş panellerinden karşılanacak.

Kasım ayında yapılacak ihalenin ardından yapımına başlanacak Şehit Polis Vedat Kaya Parkı'nın en kısa sürede tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.