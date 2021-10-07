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Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

07.10.2021 22:26

ABD'nin New York kentinde bir kadın, kendisini takip eden adamın saldırısından son anda dairesine girerek kurtuldu.

ABD'nin New York kentinde bir kadın, kendisini takip eden adamın saldırısından son anda dairesine girerek kurtuldu.

ABD'de filmleri aratmayan bir kovalamaca yaşandı. New York kentinde 23 Eylül'de yerel saatle 02.00'de işten eve dönen 50 yaşındaki kadının, kendisini takip eden adamın saldırısından son anda kurtulduğu ortaya çıktı. Apartmandaki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından dün yayınlanan görüntülerde, dairesine koşarak gelen Bolu'da 2 katlı bir evin garajında yangın çıktı. Ön kısmını alevlerin sardığı evde mahsur kalan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vahit ve Feride Özdere'nin yaşadığı 2 katlı evin ön kısmında garaj ve ardiye olarak kullanılan bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Özdemir çiftinin yaşadığı evin ön kısmını tamamen saran alevler ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda eve sıçramadan söndürüldü.

TELEFON ETMEK İÇİN KALDIĞI EVDEN ÇIKAMADI

Yangın çıktığı sırada 2 katlı evin üst katında bulunan Feride Özdere, oğluna telefon etmek için evden çıkmadı. Uzun süre oğluna ulaşamayan Özdere dışarı çıkmak istediği sırada evin kapısına kadar gelen alevlerden dolayı yeniden eve girdi. Vatandaşların evde bir kişinin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri eve girdi. Feride Özdere, dumanların arasından itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Yangından kurtarılan Feride Özdere, "Oğluma telefon etmek için oyalandım. Ulaşamadım. Sonra kapıya geldiğimde dumanlar çıktı. Ben de geri döndüm" dedi.

KUŞUNU EVDE BIRAKAMADI

Yangını söndürme çalışmasını sonlandıran itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı sırada olay yerine gelen ve 2 katlı evin alt katında yaşayan Feride Özdemir'in gelini Nurgül Özdere, "Limon" isimli kuşunu kurtarmak için eve girdi. Nurgül Özdere, dumanların içinden geçerek girdiği evden kuşunu alarak dışarı çıktı.

Yangında dumanlardan etkilenen Feride ve Nurgül Özdere olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.önce dairesine girdiği görüldü. Kadının arkasından koşarak gelen zanlı ise, önce daireye girmeye çalışırken ardından içeri giremeyeceğini anlayınca olay yerini terk etti.

"BÜYÜKANNEMİN BAŞINA HER ŞEY GELEBİLİRDİ"

İsminin açıklanması istemeyen kadının torunu basına verdiği demeçte, büyükannesinin gece geç saatlerde işten dönerken evin önündeki bir araçta üç adam gördüğünü ve sonrasında biri tarafından takip edildiğini anladığını belirtti. Ardından dış kapısı açık olan apartmana giren adamın "hanımefendi" diye seslenmesi üzerine büyükannesinin korkup aceleyle dairesine girdiğini ifade eden torun, "Büyükannemin başına her şey gelebilirdi, adam belki de onu öldürmeye ya da tecavüz etmeye kalkışabilirdi" dedi.

BAŞINA 3 BİN 500 DOLAR ÖDÜL KONULDU

NYPD tarafından yapılan açıklamada, uzun boylu, mavi kot pantolon ve beyaz atlet giyen zanlının kimliğinin henüz belirlenemediği ifade edilerek, zanlının hırsızlık şüphesiyle hala arandığını ve bulanlara 3 bin 500 dolar ödül verileceği bildirdi.

(Faruk Çidem/İHA)

Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

İtfaiye, Yangın, Polis, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika


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