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Gasp amacıyla girdikleri kuyumcuda çalışanı vurup kaçtılar - Son Dakika

Gasp amacıyla girdikleri kuyumcuda çalışanı vurup kaçtılar

24.10.2021 09:59

Adana'da gasp amacıyla girdikleri kuyumcu dükkanında içeride kimsenin olmamasından panikleyerek hiçbir şey alamadan kaçan 2 şüpheli, kendilerine 'Ne oluyor ya' diye seslenen çalışanı silahla vurarak yaraladı.

Adana'da gasp amacıyla girdikleri kuyumcu dükkanında içeride kimsenin olmamasından panikleyerek hiçbir şey alamadan kaçan 2 şüpheli, kendilerine 'Ne oluyor ya' diye seslenen çalışanı silahla vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen 19 Ekim Salı günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kar maskeli A.S. (21) ile arkadaşı C.D. (20), plakasız motosikletle gasp amacıyla kuyumcuya geldi. Kuyumcuya giren 2 arkadaş, içeride kimsenin olmaması nedeniyle panikleyerek hiçbir şey almadan kaçmaya çalıştı. Bu sırada kuyumcu çalışanı Ekrem T. (48) dükkanın önünde gördüğü şüphelilere 'Ne oluyor ya' diyerek seslendi.

Bunun üzerine A.S., yanındaki tabancayla Ekrem T.'nin ayağına ateş etti ve arkadaşı C.D. ile birlikte motosiklete binip olay yerinden uzaklaştı. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kuyumcudaki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, tüfek ve tabanca ile kuyumcuya gelen 2 arkadaşı evlerine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

İfadelerinde suçlamaları reddeden 2 arkadaş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuyumcu çalışanı Ekrem T.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA

Gasp amacıyla girdikleri kuyumcuda çalışanı vurup kaçtılar
Gasp amacıyla girdikleri kuyumcuda çalışanı vurup kaçtılar
Gasp amacıyla girdikleri kuyumcuda çalışanı vurup kaçtılar
Gasp amacıyla girdikleri kuyumcuda çalışanı vurup kaçtılar
Gasp amacıyla girdikleri kuyumcuda çalışanı vurup kaçtılar
Gasp amacıyla girdikleri kuyumcuda çalışanı vurup kaçtılar
Gasp amacıyla girdikleri kuyumcuda çalışanı vurup kaçtılar
Gasp amacıyla girdikleri kuyumcuda çalışanı vurup kaçtılar

Yavuzlar Mahallesi, Kuyumcu, Adana, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gasp amacıyla girdikleri kuyumcuda çalışanı vurup kaçtılar - Son Dakika


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