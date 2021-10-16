Gastro Afyon 2021'de yemek yarışmaları beğeni topladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali (Gastro Afyon 2021), çeşitli kategorilerdeki yarışmalar sürüyor.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde Valilik, Belediye Başkanlığı, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği (AFPAD) iş birliğiyle düzenlenen festivalin üçüncü günü, çeşitli kategorilerde yemek yarışmaları, atölye çalışmaları, gastro şovlar ve paneller ile devam etti.

Katılımcılara ve davetlilere, Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri ikram edildi.

TAFED Başkanı Zeki Açıköz, AA muhabirine, festivalin gastronomi şehri Afyonkarahisar'a çok yakıştığını söyledi.

Festivalde farklı kategorilerde yemek yarışmalarının düzenlendiğini dile getiren Açıköz, "Festivaldeki amaç ve gaye bu şekilde. Miniklerimiz, engelli kardeşlerimiz, ev hanımlarımız ile profesyonel aşçılarımızın yarışmaları da ilgi çekiyor. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden katılım sağladığı bu güzel festivalin inşallah önümüzdeki yıllarda da ses getirerek devam edecektir." dedi.

Milli takım şefi Kudret Dubalı da iki gün boyunca festival alanında sebzelerden yaptıkları görsel sanatsal çalışmaların katılımcılardan ilgi gördüğünü ve etkinliğe renk kattığını anlattı.

Milli takım şefi Tülay Önbul ise festivalin mükemmel geçtiğini belirterek, ekip arkadaşlarıyla şeker hamuruyla kentin simgesi Karahisar Kalesi'ni yaptı.

Şef Ümit Zorluer de festival boyunca katılımcılara ve davetlilere 15 binin üzerinde sucuk ekmek dağıttıklarını ve etkinliğe ilginin yüksek olduğunu ifade etti.

Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.