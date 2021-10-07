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Gaz sızıntısından ölen işçinin yakınlarından İGSAŞ'a ağır suçlama - Son Dakika

Gaz sızıntısından ölen işçinin yakınlarından İGSAŞ'a ağır suçlama

07.10.2021 16:01
Gaz sızıntısından ölen işçinin yakınlarından İGSAŞ'a ağır suçlama

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki İGSAŞ gübre fabrikasında azot tankından meydana gelen sızıntı neticesinde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki İGSAŞ gübre fabrikasında azot tankından meydana gelen sızıntı neticesinde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi. 4 çocuk babası işçinin acılı yakınları ise ihmal olduğunu iddia ederek, İGSAŞ'ın iş güvenliği konusunda yetersiz olduğunu, işçilere eğitim verilmediğini ileri sürdü.

Olay, dün sabah saatlerinde Körfez Güney Mahallesi Petrol Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. (İGSAŞ) fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde fabrika içerisindeki azot tankında meydana gelen sızıntıda gazdan etkilenen 2 işçi olay yerinde fenalık geçirerek, bayıldı. Durumun farkına varan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerince içerideki 2 kişi bulundukları yerden kurtarıldı. 1 mühendisin ambulansla hastaneye kaldırıldığı, 4 çocuk babası işçi Ali Ekber Demirtaş'ın (42) ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Acılı baba cezaevinden izinli getirildi

Demirtaş için bugün Körfez Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kandıra Cezaevinde tutuklu olan işçinin babası Süleyman Demirtaş, cenaze törenine izinli getirildi. Oğlunu kendi elleriyle defnetmek isteyen baba için cenaze bir süre bekletildi. Ali Ekber Demirtaş'ın cenazesi, kılınan namaz ve okunan duaların ardından İlimtepe Mezarlığı'nda defnedildi.

"Eğitim alsaydı, onun içine girmeyeceğini bilecek kadar akıllı birisiydi"

Vefat eden işçinin yakınları ise ihmal olduğunu iddia ederek, fabrikada iş güvenliği olmadığını ileri sürdü. "İş güvenliği olan bir yerde bu kadar ihmalkarlık olmaz" diyen yakını, "Öncesinde iyi bir eğitim verilmesi gerekiyor. Tanka girebilmek için iyi bir eğitim alınması gerekiyor. Bilinçsiz bir insan değil. Bir eğitim alınsa onun içine girmeyeceğini bilecek kadar akıllı birisi. Orada iyi bir iş güvenliğinin olmadığını biliyoruz. İş güvenliği olan bir yerde bu kadar ihmalkarlık olmaz" dedi.

"15 saniyede vefat etti"

Ali Ekber Demirtaş'ın bir diğer yakını ise fabrikadaki bazı çalışanlarla konuştuklarını ifade ederek, "Çalışanların ismini vermek istemiyoruz ama onlar bize iş güvenliği olmadığını beyan etti. Sabah saat 08.00 gibi Ali ağabeyimizi İGSAŞ'ın genel şefi ile birlikte aşağıya indirmişler. Kontrol amaçlı tanka koymuşlar. Bize amonyak ve azot şeklinde beyan ediyorlar ama net bir şey yok. 15 saniyede vefat etti" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

İş Güvenliği, Kocaeli, Körfez, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaz sızıntısından ölen işçinin yakınlarından İGSAŞ'a ağır suçlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaz sızıntısından ölen işçinin yakınlarından İGSAŞ'a ağır suçlama - Son Dakika
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