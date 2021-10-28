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Gazetecileri "Çek çek iyi çek çıkınca alırım seni" diye tehdit etti çıkamadan tutuklandı - Son Dakika

Gazetecileri "Çek çek iyi çek çıkınca alırım seni" diye tehdit etti çıkamadan tutuklandı

28.10.2021 10:08

Gazetecileri "Çek çek iyi çek çıkınca alırım seni" diye tehdit etti çıkamadan tutuklandı Aksaray'da 16 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 4 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Gazetecileri "Çek çek iyi çek çıkınca alırım seni" diye tehdit etti çıkamadan tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'da 16 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 4 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Adliyeye getirilirken gazetecileri "Çek çek iyi çek, çıkınca alırım seni zaten" diye tehdit eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), merkeze bağlı Yeşilova, Yeşiltepe, Yenikent beldeleri, köylerde ve il merkezinde meydana gelen 16 hırsızlık olaylarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma başlattı. JASAT ekipleri, çalışmalar kapsamında, bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık, evden hırsızlık, inşaattan hırsızlık, açıktan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının şüphelisi 4 kişinin kimliğine ulaştı. Şüphelilerin Yasin T. (26), Ömer Ö. (30), Uğur Ö. ve Umut K. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri teknik ve fiziksel takibe aldı. Yapılan takiplerde çalınan malzemeler gibi birçok delile ulaşan JASAT ekipleri, şüphelilerin Yeşilova beldesinde bulunan 4 ayrı ikamete operasyon düzenledi. 16 hırsızlık olayının aydınlatıldığı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Gazetecilere "Çek çek iyi çek çıkınca alırım seni" dedi çıkamadan tutuklandı

Jandarma ekiplerince getirilen şüpheliler adliye girişinde kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarının üzerine yürümek istedi. Şüphelilerden Yasin T. adliye girişinde kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Çek çek iyi çek, çıkınca alırım seni zaten, çek sen" diyerek tehditte bulundu. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden gazetecileri tehdit eden Yasin T. ve Ömer Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Uğur Ö. ile Umut K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, yurtta asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

Gazetecileri Çek çek iyi çek çıkınca alırım seni diye tehdit etti çıkamadan tutuklandı
Gazetecileri Çek çek iyi çek çıkınca alırım seni diye tehdit etti çıkamadan tutuklandı
Gazetecileri Çek çek iyi çek çıkınca alırım seni diye tehdit etti çıkamadan tutuklandı
Gazetecileri Çek çek iyi çek çıkınca alırım seni diye tehdit etti çıkamadan tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Aksaray, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gazetecileri 'Çek çek iyi çek çıkınca alırım seni' diye tehdit etti çıkamadan tutuklandı - Son Dakika


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