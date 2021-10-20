'GAZİANTEP AĞZI' KİTABININ TANITIMI YAPILDI - Son Dakika

GAZİANTEP'te, Şehitkamil Belediyesi tarafından 'Kültür Yayınları 10'üncü Serisi' kapsamında kitap lansmanı gerçekleştirildi.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına; Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ahmet Aksoy, Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ve kitapseverler katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda Ömer Asım Aksoy tarafından yazılan ve toplam 3 ciltten oluşan 'Gaziantep Ağz' eserinin tanıtımı yapıldı.

'BU KÜLTÜR KÜLLİYATI, SONRAKİ YÜZYILDA REHBERİMİZ OLACAKTIR'

Kitap tanıtım programında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, 'Biliyorsunuz, bu yıl Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yılı. 100'üncü yılda hem Büyükşehir Belediyemiz hem ilçe belediyelerimiz hem de Kültür Bakanlığımız çok sayıda eseri ya sıfırdan bastı ya da yeniden baskısını yaptılar. İnanıyorum ki bu kültür yayınları, sonraki yüzyılda rehberimiz olacaktır. Ben Rıdvan Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen Şehitkamil Belediyemizin tüm kademelerindeki çalışanlarına, Kent Konseyi Başkanımıza, Halil İbrahim Hocamıza, Emine Hocamıza ve sizlere teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yayımlanan eserin önemine vurgu yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Ağzı isimli eserin Ömer Asım Aksoy'un 20 yıllık emeğinin mahsulü olduğunu dile getirerek, "Kitap, hakikaten benim hayatımda iz bırakan kitaplardan bir tanesidir. Dedem rahmetli olduktan sonra bu kitap, anneannemin kütüphanesindeydi. Anneannem belli bir yaşa geldiğinde 3 kardeş aramızda kura çekerek paylaştık. Bizdeki eserlerin ıslak imzası var. O günden bu güne o kitabı büyük bir özenle saklıyorum. Allah kısmet etti, Belediye Başkanı olduk. Gaziantep'in kültür hayatı ile ilgili bizden sonraki nesillere neleri aktarabiliriz konusunun kaygısını yaşarken, Gaziantep Ağzı isimli eseri yeniden bastırabilmek adına uğraş verdik. Telif haklarıyla ilgili durumlar çözüldükten sonra Aksoy ailemizin verdiği destekle birlikte bu kitap hayata geçirildi. Günün şartlarına uygun olarak bu eserin dijital ortamda yayınlanmasını sağlamak, aynı zamanda da seslendirmelerin nesilden nesile aktarılmasını sağlamak adına sesli kitap olarak da bu kitabı yayınlamak istedik. Gaziantep ağzının kalıcı olarak bundan sonra da devam etmesi noktasında bu çalışmayı hayata geçirmeyi istedik" dedi.

Program Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından Aksoy ailesini temsilen çiçek takdim edildi. Program, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.