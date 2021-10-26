Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte LGS'de ilk 50'ye giren öğrencilere bilgisayar hediye etti - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) ilk 50'ye giren kentteki öğrencilere diz üstü bilgisayar hediye etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda öğrencilere bilgisayarları dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılında insanı merkeze alan sosyal belediyeciliği başlattığını hatırlattı.

Bilgi ve teknoloji çağında olunduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Pandemiyle yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyada ne kadar yetişmiş insan gücün var buna bakılıyor. Elimizde büyük bir hazine var. Tarihe baktığımızda dünyanın sözünü bugün silikon vadilerini kuranlar söylemiş. Bilgiyi kim elinde tutuyorsa o güçlü oluyor. Eğitimde en büyük bütçe Türkiye'de Gaziantep'e ayrıldı. Bize düşen bir görev var. Şehir ekonomisini sanayi şehri olarak devam ettirmemiz için önce bilim, eğitim şehri olmamız gerekiyor. Biz eğitimimizi güçlendirmezsek sanayi, kültür şehri olamayız. Sanayiye iyi mühendis, hastaneye iyi doktor, hemşire yetiştiremezsek hedeflerimize varamayız. Başarı denilen şey bir tesadüf değil. İyi okul yoktur, bilinçli anne baba, iyi öğretmen disiplinli öğrenci vardır. Başarı, bu üçgeni bir araya getirmek ile olur."

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu ise sınava Gaziantep'te giren 35 bin 209 öğrenci içerisinde ilk 50'ye giren öğrencileri tebrik ederek, gençlerin bir gün sonrası için daha hızlı ve çalışkan olması gerektiğini ifade etti.