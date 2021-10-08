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Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Bayrak, Nurdağı'nda temaslarda bulundu - Son Dakika

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Bayrak, Nurdağı'nda temaslarda bulundu

08.10.2021 15:48
Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Bayrak, Nurdağı'nda temaslarda bulundu

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz'ı makamında ziyaret etti.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Korkmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra Nurdağı Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen "Pandemide aşılanmanın teşviki konusunda bilgilendirme eğitimi" programına katılan Bayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşılama çalışmalarını yönelik ön yargıyı kırmak ve teşviki artırmak istediklerini ifade etti.

Dr. Bayrak, aşı hakkında vatandaşın dile getirdiği 10 bahaneyi irdeledi ve aşı yapılmamasına ilişkin ortaya atılan asılsız iddiaları, bilimsel veriler üzerinden açıklığa kavuşturarak katılımcılarda güven duygusunu artırdı.

???????Programa, Nurdağı Belediyesi Başkanı Ökkeş Kavak, mahalle muhtarları ve daire amirleri katıldı.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Bayrak, Nurdağı'nda temaslarda bulundu
Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Bayrak, Nurdağı'nda temaslarda bulundu

Sinan Korkmaz, Samet Bayrak, Kent Konseyi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Bayrak, Nurdağı'nda temaslarda bulundu - Son Dakika


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