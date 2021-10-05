Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 61 gözaltı - Son Dakika

GAZİANTEP merkezli 32 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 61'i yakalandı. .

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda aralarında ByLock kullanıcıları, sözde 'ilçe imamı', 'eğitim danışmanı' ve görevde olan astsubayların da yer aldığı 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Polis ekiplerinin soruşturma kapsamında halkında gözaltı kararı verilen diğer 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.