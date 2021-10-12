Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şüphelilerden 44'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında örgütün sözde "eğitim danışmanı" ve "ilçe imamı"nın da yer aldığı 58 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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