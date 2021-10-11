Gaziantep'te 1 haftada 33 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

- Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada yaptığı operasyonlar sonucu 33 uyuşturucu satıcısı tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ekipleri, 4-10 Ekim tarihleri arasında yaptıkları operasyonlar sonucu uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler şüphelilere ait adreslerde yaptıkları aramalarda 117 kilo 250 gram eroin, 1 kilo 687 gram bonzai, 630 gram esrar, 395 gram metamfetamin, 2 bin 381 adet uyuşturucu hap, 5 adet hassas terazi ele geçirdi.

(İHA)