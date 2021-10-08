Son dakika haber: Gaziantep'te zincirleme kaza: 13 araç birbirine girdi - Son Dakika

Gaziantep'te zincirleme kaza: 13 araç birbirine girdi

Zincirleme kazanın meydana geldiği yere çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası E-90 karayolunda tek şerit trafiğe kapandı. Kazanın yaşadığı alana çok sayıda 112 Sağlık ekibi ile itfaiye sevk edildi.

Kaza, Gaziantep-Nizip E-90 karayolu üzerine meydana geldi. Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan bir aracın hatalı sollama yaparken aniden durması üzerine ilk kaza meydana geldi. Hızla akan trafikte kaza sonrası duramayan diğer sürücüler de kaza yaptı.

13 aracın karıştığı kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, kazalar nedeniyle yolda ulaşım bir süre durdu. Polis farklı kazaların meydana gelmemesi için yolda önlem aldı.