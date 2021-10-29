Üye Girişi
GAZİANTEP'TE 29 EKİM RESEPSİYONU - Son Dakika

GAZİANTEP'TE 29 EKİM RESEPSİYONU

29.10.2021 21:21

CUMHURİYETİN 98'ncı yıldönümü kutlamaları kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde 29 Ekim resepsiyonu yapıldı.

CUMHURİYETİN 98'ncı yıldönümü kutlamaları kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde 29 Ekim resepsiyonu yapıldı.

Gaziantep Valiliği tarafından kentteki bir otelde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliği yaptığı resepsiyona Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar ile şehit aileleri katıldı.

Vali Davut Gül yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, " Geçmişten günümüze baktığımızda ihracatımız çok arttı. 1923'te Türkiye'nin ihracatı 50 milyon dolardı. Şuan günümüzde ise sadece Gaziantep'in ihracatı yaklaşık olarak 10 milyar dolar. Eğitime, sağlığa, askerimizin, polisimizin gücüne bakıyoruz. Teknolojiye bakıyoruz. Her konuda ileriye gidiyoruz. Daha iyisini gerçekleştirmek mümkün. Ülkemizin gelişmesi noktasında ilerlemesi noktasında şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada yapmamız gerekeni yaparsak, daha çok çalışırsak inanıyorum ki 100 sene sonra bu kutlamalar yapıldığında, dünyanın 3 veya 5 ülkesinden biri olacağız. Gaziantep kardeşliğin yüksek olduğu, birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğu, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği bir şehir. Bizi başkasından farklı kılanda bu. Bir etkinlik yapıldığına iktidarı ve muhalefeti birlikte görebiliyoruz. Neye inanırsak inanalım, neyi temsil edersek edelim, insanların aynı masa etrafında şehrimizin menfaati noktasında, ülkemizin menfaati noktasında, birlikte karar verme noktasında, birlikteliklerini görüyoruz. En büyük zenginliğimiz bu. İnşallah bunu muhafaza ederek, Gaziantep ruhunu muhafaza ederek birlikte daha nice başarılara ulaşabiliriz. Bu vesile ile bu günlere gelmemizi sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu ülke ve kent için taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyorumö dedi.

GAZİANTEP'TE 29 EKİM RESEPSİYONU
GAZİANTEP'TE 29 EKİM RESEPSİYONU
GAZİANTEP'TE 29 EKİM RESEPSİYONU
GAZİANTEP'TE 29 EKİM RESEPSİYONU

Gaziantep Valiliği, Togo Cumhuriyeti, Gaziantep, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE 29 EKİM RESEPSİYONU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da Feghouli, Türk vatandaşlığına geçiyor! Yerli statüsü için tek şartı kaldı 20:56 Galatasaray'da Feghouli, Türk vatandaşlığına geçiyor! Yerli statüsü için tek şartı kaldı Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Konya maçı kafilesine alınmadı 20:24 Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Konya maçı kafilesine alınmadı Genç uzman çavuş, otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu 19:39 Genç uzman çavuş, otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor 19:10 Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş'lı paylaşımı gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı 18:59 Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş'lı paylaşımı gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı Koca ülkenin yetkililerini telaş sardı! Kaçınılmaz son yaklaşıyor, sular altında kalacaklar 18:00 Koca ülkenin yetkililerini telaş sardı! Kaçınılmaz son yaklaşıyor, sular altında kalacaklar
Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı 16:59 Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor 16:13 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor

Son Dakika Haberleri
17:48 Fenerbahçe taraftarı "Respect Pereira" etiketiyle gündeme damga vurdular
17:23 Denizli'de sağlık çalışanlarına adına yapılan heykeller kaldırıldı
17:22 Kestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti
17:15 29 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?
17:08 Dünürlerin arasında yaşanan silahlı kavgada: 1 ölü, 2 yaralı
17:07 Koeman'ın kovulması sonrası Beşiktaş, Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor
17:07 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı
17:01 Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı
16:59 Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi
16:58 Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı
Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Binlerce kişiyle fener alayı düzenlendi Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Binlerce kişiyle fener alayı düzenlendi         
21:00
Günlerce Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor'un öldüğü ortaya çıktı! Kadınla ilgili bir detay da yürek burktu Günlerce Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor'un öldüğü ortaya çıktı! Kadınla ilgili bir detay da yürek burktu         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 209 kişi vefat etti, 24 bin 409 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 209 kişi vefat etti, 24 bin 409 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Sır gibi saklanıyordu! İşte açılışı yapılan AKM'nin içinden ilk görüntüler Sır gibi saklanıyordu! İşte açılışı yapılan AKM'nin içinden ilk görüntüler         
19:30
Son Dakika! AKM açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının görüldüğü yerdir Son Dakika! AKM açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının görüldüğü yerdir         
19:02
Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada         
18:38
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı         
17:07
Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti         
16:33
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış         
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız         
14:10
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 21:31:22. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE 29 EKİM RESEPSİYONU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement