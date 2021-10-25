Gaziantep'te 33 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, trafik denetimleri kapsamında kuralları ihlal eden 33 aracı trafikten men ederek 70 araç sürücüsüne de cezai işlem uyguladı.

Trafik denetimlerine aralıksız bir şekilde devam eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları alkol ve uyuşturucu kullanarak trafiğe çıkılmasını engellemeye yönelik yaptıkları denetimler sonucu 33 aracı trafikten men ederek 70 araç sürücüsüne de cezai işlem uyguladı. Ekipler ayrıca 5 sürücünün belgesine de el koydu. - GAZİANTEP