Gaziantep'te akü hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, park halindeki bazı araçlardan akü çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki park halindeki bazı araçların akülerinin çalınmasıyla ilgil çalışma başlattı.
Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda C.K. ve Z.U. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çalındığı belirlenen 4 akü ele geçirildi.
Kaynak: AA
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