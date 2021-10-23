Gaziantep'te baba dehşeti...1,5 yaşındaki kızını yemek yemediği için yumruk vurarak öldürdü
GAZİANTEP - Gaziantep'te babası Mehmet Yılmaz tarafından yemek yemediği için yumrukla vurduğu 1,5 yaşındaki Elif Hazal Yılmaz, hayatını kaybetti.
Olay 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eşi hastanede tedavi gören Mehmet Yılmaz kızı 1,5 yaşındaki Elif Hazal'a yemek vermek istedi küçük kızının yemek yememesine sinirlenen baba Yılmaz kızı Elif Hazal'a yumruk attı. Yumruk darbesiyle yere yığılan küçük Elif'in hareketsiz kaldığını gören baba durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan küçük Elif 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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