GAZİANTEP - Gaziantep'te babası Mehmet Yılmaz tarafından yemek yemediği için yumrukla vurduğu 1,5 yaşındaki Elif Hazal Yılmaz , hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Demirtaş'a Yasin Börü'nün annesini hatırlattı: Sen anasın da o ana değil mi?