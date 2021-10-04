Gaziantep'te bir haftada 37 bin paket kaçak sigara yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te polis 1 haftada yaptığı operasyonlarda 37 bin 602 paket kaçak sigara ele geçirdi

Gaziantep Emniyet müdürlüğü kaçakçılıkla Mücadele şubesi ekipleri tarafından son bir haftada yürütülen çalışmalar neticesinde 37 bin 602 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Ekipler ayrıca 2.340 litre gümrük kaçağı etil alkol, 110 litre ve 106 şişe gümrük kaçağı alkol, 2 bin 500 adet şişe kapağı, 63 adet şişe etiketi, 400 adet boş şişe, 31 adet tabanca, 80 adet şarjör ve 239 adet fişek, 10 adet 50 TL'lik sahte para ele geçirdi.

Operasyonlarda yakalanan 66 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

(İHA)