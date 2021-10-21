Gaziantep'te çocuklara trafik parkları yapılıyor - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi çocuklara trafik bilincini aşılamak amacıyla Şahinbey Parkına ve Yeşilvadi Millet Bahçesine trafik parkları yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Parkı'na ve Yeşilvadi Millet Bahçesindeki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahmazoğlu, trafik bilincinin aşılanması için trafik parkı yaptıklarını belirtti.

Küçük yaştaki çocukların trafik eğitimi almaları için 3 trafik parkı yaptıklarını aktaran Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Trafik parklarında çocuklarımıza önce teorik sonra da uygulamalı eğitim verilebilecek. İçerisinde tüneller, battı çıktı yollar, üst geçit gibi trafikte karşılaşabileceği her türlü yolu onlara bu parkta tanıtmış ve uygulamalı olarak eğitmiş olacağız. Çocuklarımız trafik eğitimlerini küçük yaşta aldıktan sonra gelecekteki yaşamlarında bu alışkanlığı kazanmış trafik kurallarına uymuş olacaklar. Trafik parklarımızın ilçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."