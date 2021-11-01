GAZİANTEP'TE DOĞAYA BİN 500 KINALI KEKLİK BIRAKILDI - Son Dakika

GAZİANTEP'te tarım alanlarında bulunan kene, süne ve diğer zararlılar ile mücadele amacıyla 4 ilçe kırsalında bin 500 kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü tarafından Şahinbey, Şehitkamil, İslahiye ve Nurdağı İlçe sınırlarına başta kene olmak üzere, süne, çekirge ve tarım alanlarında bulunan diğer zararlılar ile mücadele ve tabiatta azalma noktasına gelen keklik türlerinin tekrar doğaya kazandırılması için doğaya bin 500 adet kınalı keklik salındı.

Ekipler tarafından salınan kekliklerin doğaya uyum sağlaması etkin koruma kontrol çalışmalarının yanı sıra yöre insanında bu hayvanlara sahip çıkarak salım yapılan bölge ve civarında avcılık ve benzeri her türlü tehdide karşı duyarlı olmaları istendi.