Üye Girişi
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

28.10.2021 09:33
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı yapan ve satan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Kent merkezinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 3 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu, yaklaşık 2 litre uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, 1 hassas terazi, 1 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim 09:20 Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Didem Soydan, ayrılık sonrası paylaştığı siyah elbisesiyle beğeni topladı 09:06 Didem Soydan, ayrılık sonrası paylaştığı siyah elbisesiyle beğeni topladı Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi 08:08 Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek 07:35 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü 00:43 Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı 22:27 Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı 21:26 Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu 17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu

Son Dakika Haberleri
09:29 Tam altın fiyatı nedir? Altın düşecek mi? Gram, çeyrek ne kadar?
09:19 Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim
09:13 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı
09:06 Didem Soydan, ayrılık sonrası paylaştığı siyah elbisesiyle beğeni topladı
09:03 Kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
08:42 HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin
08:07 Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi
07:36 Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek
07:35 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek
07:34 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak
Tam altın fiyatı nedir? Altın düşecek mi? Gram, çeyrek ne kadar? Tam altın fiyatı nedir? Altın düşecek mi? Gram, çeyrek ne kadar?         
09:29
25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı         
09:13
HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin         
08:43
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı         
00:22
Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı         
21:26
Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı         
20:41
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti         
15:38
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı         
13:54
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 09:38:10. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement