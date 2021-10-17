Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçedeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilo 415 gram esrar ele geçirdi.
Evde yaşadığı belirlenen ve uyuşturucunun sahibi olduğu değerlendirilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te evinde 1,4 kilogram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika