Son dakika haber! GAZİANTEP'TE FABRİKA YANGINI - Son Dakika

GAZİANTEP'te, bir iplik fabrikanın hammadde deposunda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü.

Olay akşam saatlerinde 2'inci Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. İplik fabrikasının hammadde deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi ile söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.