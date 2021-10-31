Gaziantep'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen biri avukat 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir şüpheli hakkında "ev hapsi" tedbiri uygulandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında üniversite öğrencilerini örgüte kazandırmak için "sohbet toplantısı" düzenledikleri ve örgütü aktif hale getirmeye çalıştıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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