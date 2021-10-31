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Gaziantep'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

31.10.2021 14:42
Gaziantep'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında üniversite öğrencilerini örgüte kazandırmak için "sohbet toplantısı" düzenledikleri ve örgütü aktif hale getirmeye çalıştıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen biri avukat 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir şüpheli hakkında "ev hapsi" tedbiri uygulandı.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında örgütle ilgili bilgi veren 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Üniversite, Cumhuriyet, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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