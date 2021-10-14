Gaziantep'te FETÖ sanığı eski akademisyen yargılandığı davadan beraat etti - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu iddiasıyla Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) ihraç edilen eski öğretim üyesi Mustafa U, yargılandığı davadan beraat etti.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Mustafa U. ile avukatı katıldı.

Sanık Mustafa U, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa U'nun delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle başlatılan adli süreçte 2017 yılında savcı tarafından hakkında takipsizlik kararı verilen Mustafa U'nın takipsizlik kararı kaldırılarak yargılaması başlamıştı.