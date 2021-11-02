Gaziantep'te FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık R.B. ile avukatı katıldı.

Sanık, öğrencilik yıllarında örgütle tanıştığını, FETÖ'yü terör örgütü olduğunu bilmediğini, herhangi bir suç işlemediğini öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın mahrem imamlarca ankesörlü hattan arandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık R.B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.