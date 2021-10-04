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Gaziantep'te film senaryosunu aratmayan dolandırıcılık olayı - Son Dakika

Gaziantep'te film senaryosunu aratmayan dolandırıcılık olayı

04.10.2021 15:05
Gaziantep'te film senaryosunu aratmayan dolandırıcılık olayı, System.String[]

Gaziantep'te bir şahsın, gönüllü bakıcısı olduğu 76 yaşındaki engelli kadının hesabındaki yaklaşık 14 bin lirayı mobil uygulama üzerinden kendi hesabına aktardığı iddia edildi.

Gaziantep'te bir şahsın, gönüllü bakıcısı olduğu 76 yaşındaki engelli kadının hesabındaki yaklaşık 14 bin lirayı mobil uygulama üzerinden kendi hesabına aktardığı iddia edildi. Yaşlı ve engelli kadını dolandırdığı iddia edilen şahıs ortadan kaybolurken, gözyaşı döken talihsiz kadın yardım istedi.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, evinde yalnız yaşayan ve yıllar önce geçirdiği kaza sonrası engelli kalan 76 yaşındaki Nazlı Yüksel Samut, evinin çevresinde gezen ve işsiz olan M.S.K. isimli şahıstan kendisine yardımcı olmasını istedi.

Önce gönüllü bakıcı oldu, sonra 14 bin lira dolandırdı

Kadının teklifini kabul eden ve gönüllü bakıcı olan şahıs, bir süre sonra kadının mobil bankacılıktan hesaplarına giriş yaptı. Bir süre mobil bankacılık üzerinden kadının emekli maaşından kendi hesabına para aktaran şahıs, son olarak da kadının hesabından kredi başvurusu yaptıktan sonra hesaba yatırılan krediyi kendi hesabına aktararak ortadan kayboldu. Yaklaşık 14 bin lira parası çalınan engeli ve yaşlı kadın ise göz yaşı dökerek yetkililerden yardım istedi.

"Başta çok yardımcı oldu sonra dolandırdı"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan ve çaresiz bir şekilde kendisine uzanacak yardım elini beklediğini belirten Nazlı Yüksel Samut, "Ben 25 yaşından beri engelliyim. Son olarak Haziran ayında banyoda düştüm ve kalçamda platin kırıldı. Ondan sonra daha kötü olmaya başladım. Bir engelli maaşım var, tek yaşıyordum, kimsem yoktu. Bu şahıs da evimin önündeki kahveye sürekli gidip geliyor ve orada oturuyordu. İşsizdi. Bugün bu şahsa, 'oğlum ben kalkıp yürüyemiyorum, kendime bakamıyorum, bana yardımcı ol' dedim. 'Tamam yaparım' dedi ve her gün evime gelip bana yardım etmeye başladı. Beni birkaç kez hastaneye falan da götürüp getirdi. İlk zamanlar bana çok yardımcı oldu. Bunu inkar edemem" dedi.

"Mobil uygulamamdan kredi çekmiş, hesabına aktarmış"

Kendisine bakan şahsın daha sonra telefonuna mobil uygulama indirerek hesabındaki paraları kendi hesabına aktardığını aktaran Yüksel Samut, "Ondan sonra telefonumdan mobil banka uygulamasını indiriyor. Benim hesabıma giriş yapıyor ve benim hesabımdan kendi hesabına para aktarıyor sürekli. Maaşım da eksik yatmaya başlayınca banka götür beni dedim ve bankaya gittik. Banka gittiğimizde maaşımın neden eksik yattığını sordum, onlar da kredi çektiğimi ve kesinti yaşandığını söyledi. Sonra ekrandan hesap hareketlerini gösterince şok oldum. Bana bakan şahıs, ara ara kendisine 100, 200, 300, 500'er liralık paralar göndermiş. En son da 10 bin lirayı kendi hesabına aktarmış. Toplamda da 14 bin lirayı kendi hesabına aktarmış" ifadelerini kullandı.

"Ben engelli ve yaşlıyım, yazık günah değil mi"

Dolandırılma olayının anlaşılmasının ardından şahsın ortadan kaybolduğunu belirten ve yetkililere seslenen 76 yaşındaki engelli kadın, "Yazık günah değil mi ya, ben engelli ve yaşlı bir kadınım. Evim kira, elektrik borcum, su borcum var. Bu şahıs yüzünden bankaya bir sürü borcum var. Maaşımın büyük çoğunluğu kesiliyor, bana 900 lira kalıyor, 600 lira ev kirası veriyorum. Ben kalan 300 lirayla nasıl geçinirim. Bunu yapan kişiye ne diyebilirim ki, Allah belasını versin. Eninde sonunda yakalanacak. Buraya da getirecekler ve yüzüne tüküreceğim. Benden çaldığı paralarla annesini ameliyat ettirmiş. Ben kendim muhtaç durumdayım. Bu insanlığa sığar mı? Yetkililere sesleniyorum. Lütfen bu şahsı bulun. Bana yardım edin. Bir kuruş param kalmadı. Banka hesabıma bloke koydu ve ayda sadece 900 lira veriyor bana ve gerisi kredi ödemesine gidecek. Toplam 20 bin liraya yakın borç olmuş bankaya, ben ne yapacağım. Bana yardım ederek bu şahsı yakalasınlar. Davacıyım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Engelli, Banka, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te film senaryosunu aratmayan dolandırıcılık olayı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te film senaryosunu aratmayan dolandırıcılık olayı - Son Dakika
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